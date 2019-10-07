2019-10-07T11:55:38+03:00
Происшествия

Грузовик с песком разрушил мост в Рязанской области

Теперь движение здесь перекрыто
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
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6 октября в Касимовском районе серьезно повредили мост через реку Сынтулка – около поселка Озерный. По словам очевидцев, деревянный настил пролета проломил грузовик с песком.

Пока движение по мосту закрыли, а региональный минтранс в спешном порядке готовится к его ремонту: учитывая, что необходимо провести конкурс, а только потом начать работы, завершить их планируют в ноябре. Все это время мост будет закрыт.

Кстати, ремонтировать его уже собирались. По информации пресс-службы министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, чиновники готовили документацию, а тем временем запретили проезд грузовиков, установив около моста соответствующие знаки. Однако водители продолжали здесь ездить, знаки же неизвестным образом исчезли.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Случай в Касимовском районе не первый в этом сезоне. В июле в селе Борисково Рязанского района после проехавшего самосвала с грунтом рухнул мост через реку Белая.

А в конце августа ЧП случилось в Путятинском районе – на дороге Летники-Береговое большегруз повредил деревянный балочный мост через реку Пара .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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