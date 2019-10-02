2019-10-02T19:54:22+03:00
Политика

В Рязанской области новый министр транспорта

Им стал Вадим Решетняк. Теперь он будет отвечать и за Солотчинский мост, и за разбитые дороги
Иван АНТОНОВ
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Новый министр назначен. Как пройдут его первые 100 дней? Фото: сайт регионального минтранса.Новый министр назначен. Как пройдут его первые 100 дней? Фото: сайт регионального минтранса.
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В рязанском региональном правительстве появился новый чиновник топ-уровня. Им стал Вадим Решетняк.

Он назначен новым министром транспорта и автомобильных дорог. Информация об этом появилась на сайте ведомства в среду, 2 октября. Прежний министр Андрей Савичев возглавлял ведомство с июля 2016 года по октябрь 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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