На следующей неделе автобусов №13 в Рязани станет больше
На автобусный маршрут №13 добавят дополнительной техники. Об этом стало известно после встречи главы администрации Рязани Елены Сорокиной с жителями домов, расположенных на Михайловском шоссе. По словам людей, интервалы в следовании 13-го автобуса слишком большие.
Чиновница выслушала жалобы и тут же распорядилась увеличить количество транспорта на указанном маршруте уже на следующей неделе.
Кроме того, жители дома 93 корпус 2 пожаловались на нерегулярный вывоз мусора и неудовлетворительное содержание контейнерных площадок.
Эти вопросы чиновница взяла на контроль и в ближайшее время управляющая компания их должна решить.
Напомним, ранее мы сообщали, что с 3 октября дополнительный транспорт поступил на маршрут №21. Произошло это за счет перераспределения машин (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU