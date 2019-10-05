На Шпалозаводе в Рязани украли битумный насос

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-05T12:51:41+03:00

Воришка без проблем проник на предприятие, стащил металлические конструкции и сдал в пукт приема металлолома

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В дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя небольшого предприятия, расположенного в поселке Шпалозавод. Мужчина сообщил, что с территории завода украли битумный насос.

Оперативники выехали на место и выяснили, что кража произошла на неохранямой территории в обеденный перерыв, когда рабчио не было.

Вскоре, после определенных оперативных мероприятий, полициейские установили, что к краже причастен 23-летний безработный, который зарабатывал на жизнь сбором металлолома.

Молодой человек приметил, что на предприятии есть металлические конструкции, проник на территорию и скрутил с одного из агрегатов битумный насосос. Потом добычу он сдал в пункт приема металлолома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU