2019-10-05T09:44:27+03:00
Здоровье

Новые аппараты помогут онкобольным надеяться на благоприятный прогноз

В Рязанском онкологическом диспансере смонтировали инновационное оборудование
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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В Рязанском онкологическом диспансере смонтировали новое оборудование — три ультразвуковых электрохирургических генератора и три электрохирургических генератора, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Эти аппараты позволяют выполнять хирургическое вмешательство по частичному или полному иссечению лимфатических узлов (лимфодиссекцию). Это является обязательным при удалении злокачественных образований как открытым, так и лапароскопическим доступом. А ультразвуковая энергия позволяет производить а-травматичную диссекцию (вскрытие) тканей и свертывать кровь, оказывая минимальное повреждающее воздействие на ткани.

— Это уникальное оборудование помогает удалять опухоль в труднодоступном месте, позволяет предотвратить ряд осложнений, — отметил главный врач ОКОД, главный онколог минздрава региона Михаил Рязанцев. — В дальнейшем обеспечивается благоприятный прогноз на послеоперационный период и повышение качества жизни пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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