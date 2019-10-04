Притворившись мертвым рязанец спас себе жизнь
В Рязани завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя села Ласково в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие установило, что вечером 2 декабря 2018 года между соседями произошла ссора во дворе дома обвиняемого. Во время конфликта хозяин дома стал душить соседа. Мужчину спасло лишь то, что он притворился мертвым и обвиняемый ослабил хватку. Кроме того, происходящее увидела жена потерпевшего, которая и вызвала полицейских.
Обвиняемый не признал себя виновным в покушении на убийство, но следствие собрало достаточно доказательств.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU