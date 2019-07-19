Желая отведать пельменей, рязанец чуть не задушил свою тещу

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-19T13:20:12+03:00

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Полицейские задержали жителя Клепиковского района, пытавшегося задушить свою тещу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Причиной семейного конфликта послужила тарелка пельменей.

Оказалось, что пьяный 53-летний рязанец пришел поздно вечером домой и захотел есть. Его гражданская жена в это время почивала на веранде, а теща на кухне отваривала пельмени. Мужчина попросил ее, чтобы она сварила и ему, но женщина отказалась: «Ты их не покупал, да и денег не давал, чтоб я тебя содержала». Несколько фраз стали началом семейного конфликта - между плитой и кухонным столом завязалась потасовка.

Чтобы теща не кричала и, не дай бог, не разбудила уставшую жену, мужчина начал душить пенсионерку. Через несколько минут, когда понял, что теща испугалась, и не пытается больше кричать, он сначала ослабил хватку, а потом и вовсе отпустил. Затем наложил пельменей, сел за стол и спокойно поел.

Участковые, приехавшие на вызов тещи, застали мужчину в тот момент, когда он уже заканчивал с ужином. На десерт от полицейских мужчина получил статус подозреваемого в только что возбужденном уголовном деле по статье «Угроза убийством».

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ИСТОЧНИК KP.RU