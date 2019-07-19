2019-07-19T13:20:12+03:00
Происшествия

Желая отведать пельменей, рязанец чуть не задушил свою тещу

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Полицейские задержали жителя Клепиковского района, пытавшегося задушить свою тещу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Причиной семейного конфликта послужила тарелка пельменей.

Оказалось, что пьяный 53-летний рязанец пришел поздно вечером домой и захотел есть. Его гражданская жена в это время почивала на веранде, а теща на кухне отваривала пельмени. Мужчина попросил ее, чтобы она сварила и ему, но женщина отказалась: «Ты их не покупал, да и денег не давал, чтоб я тебя содержала». Несколько фраз стали началом семейного конфликта - между плитой и кухонным столом завязалась потасовка.

Чтобы теща не кричала и, не дай бог, не разбудила уставшую жену, мужчина начал душить пенсионерку. Через несколько минут, когда понял, что теща испугалась, и не пытается больше кричать, он сначала ослабил хватку, а потом и вовсе отпустил. Затем наложил пельменей, сел за стол и спокойно поел.

Участковые, приехавшие на вызов тещи, застали мужчину в тот момент, когда он уже заканчивал с ужином. На десерт от полицейских мужчина получил статус подозреваемого в только что возбужденном уголовном деле по статье «Угроза убийством».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу

Теперь за угрозу убийством он бесплатно отработает на благо общества 200 часов (подробнее).

Рязанский сантехник задушил пожилую клиентку

А потом месяц скрывался в другом городе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На двух опасных участках Рязанской области установят светофоры
В Рязани «Газель» врезалась в грузовик DAF
Бывший игрок рязанской футбольной команды подписал контракт с московским «Спартаком»
С понедельника в Канищеве Рязани массово отключат горячую воду
В Рязани снесли еще две сотни незаконных рекламных конструкций
В Рязани прошли обыски у проектировщиков ремонта Солотчинского моста
Синоптики предупреждают рязанцев о резком ухудшении погоды
Арестован водитель, из-за которого на улице Ситниковской погибла молодая женщина
Касимовских поваров научат готовить старинные русские блюда
В Московском районе Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
УФАС: Перевозчик на маршрут №42 в Рязани выбран законно
Появились подробности гибели рязанки в колодце в Кораблинском районе
В Рязани назвали имена журналистов, выполнивших «Специальное задание»
В Рязани умер электромонтажник, получивший сильнейшие ожоги
Нашумевший опрос по парковке на Первомайке помог продвинуть провластный сайт
Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей
Рязанцам, планирующим купить квартиру, VELLCOM group подготовит удобную банковскую программу
В Рязани из окна дома выпал пенсионер
В ресторане «БУФЕТЪ» действует новое летнее меню
Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой
Рязанцы попросили Татьяну Панфилову оказать содействие в решении насущных проблем
Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов
В Скопинском районе брошены силы на ремонт важнейшей дороги