2018-12-20T17:05:39+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу

Теперь за угрозу убийством он бесплатно отработает на благо общества 200 часов
Антон НИКИФОРОВ
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Районной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кадомского района, обвиняемого в совершении угрозы убийством. Об этом сообщает сайт ведомства.

Осенью текущего года между пьяным кадомцем и его женой возникла ссора. Разгоряченный супруг пригрозил убить спутницу жизни и начал ее душить. Женщина отчаянно сопротивлялась, на ее крик прибежала соседка. Вдвоем они смогли урезонить кадомского «Отелло».

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, его действия были квалифицированы по ч.1 ст.119 УК РФ. Приговором и.о. мирового судьи мужчина был осужден. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

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