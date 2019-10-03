Рязанские кардиологи спасли 70 человек, благодаря дистанционной ЭКГ
Почти за два года рязанские медики провели 120 дистанционных передач ЭКГ. По результатам исследований, около 70 пациентов из глубинки с диагнозом «инфаркт» оперативно доставили в областной кардиодиспансер.
Снятие ЭКГ-сигнала и его передача по каналам GSM/GPRS с голосовой связью ведется при помощи системы «КардиоРитм». Все это происходит круглосуточно, а в особо сложных случаях сельских медиков консультируют специалисты кардиодиспансера или районных больниц.
Технически это происходит следующим образом. Фельдшер скорой помощи через портативное устройство передает ЭКГ. Технология позволяет это сделать в любом месте: в ФАПе, дома у пациента, в машине скорой. Специалисты приемного покоя кардиодиспансера видят данные на планшете онлайн, и, в случае, необходимости решают вопрос о срочной госпитализации больного.
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ИСТОЧНИК KP.RU