В Рязани осудили дезертира, скрывавшегося в подвалах 2,5 года
В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, обвиняемого по статье Уголовного кодекса «Дезертирство».
Следствие и суд установили, что военнослужащий на три года заключил контракт о прохождении службы. 23 сентября 2015 года ему предоставили отпуск, но через месяц боец в часть не явился и стал скрываться от своего командования и правоохранительных органов. Задержали его только через 2,5 года, в апреле 2018 года – и сразу доставили в военный следственный отдел СК России.
По словам задержанного дезертира, когда срок отпуска закончился, он приехал в часть, но рапорт о прибытии командиру подавать не стал, а через пару часов и вовсе решил покинуть расположение. Как он рассказал следователям, ушел он потому, что в части его избивали и требовали за свой счет восстанавливать военную технику.
— Пока были деньги, жил в хостелах, — сообщил на суде контрактник. — Потом ночевал в подвалах и в палатке на берегу реки. Жил на деньги, которые получал после сдачи металлолома.
Его непосредственный командир заявил в суде, что боец был обеспечен всеми видами довольствия в полном объеме, а предвзятого отношения к нему и неуставных отношений не было.
При назначении наказания суд учел чистосердечное признание контрактника, условия жизни его семьи, болезнь отца и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.
Приговор суда вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU