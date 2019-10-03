В Рязани осудили дезертира, скрывавшегося в подвалах 2,5 года

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-03T15:37:03+03:00

Контрактник заявил, что его били в воинской части и заставляли за свой счет ремонтировать технику

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В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, обвиняемого по статье Уголовного кодекса «Дезертирство».

Следствие и суд установили, что военнослужащий на три года заключил контракт о прохождении службы. 23 сентября 2015 года ему предоставили отпуск, но через месяц боец в часть не явился и стал скрываться от своего командования и правоохранительных органов. Задержали его только через 2,5 года, в апреле 2018 года – и сразу доставили в военный следственный отдел СК России.

По словам задержанного дезертира, когда срок отпуска закончился, он приехал в часть, но рапорт о прибытии командиру подавать не стал, а через пару часов и вовсе решил покинуть расположение. Как он рассказал следователям, ушел он потому, что в части его избивали и требовали за свой счет восстанавливать военную технику.

— Пока были деньги, жил в хостелах, — сообщил на суде контрактник. — Потом ночевал в подвалах и в палатке на берегу реки. Жил на деньги, которые получал после сдачи металлолома.

Его непосредственный командир заявил в суде, что боец был обеспечен всеми видами довольствия в полном объеме, а предвзятого отношения к нему и неуставных отношений не было.

При назначении наказания суд учел чистосердечное признание контрактника, условия жизни его семьи, болезнь отца и приговорил к 3 годам лишения свободы условно.

Приговор суда вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU