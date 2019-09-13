В Рязани задержали пьяного контрактника-лихача на мопеде

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-13T11:16:17+03:00

В судебном заседании задержанный полностью признал свою вину в совершении данного правонарушения, пояснив, что действительно на момент управления мопедом был пьян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд не мог взять военнослужащего под арест, поэтому оштрафовал его на несколько десятков тысяч рублей

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Судья Рязанского гарнизонного военного суда рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении военнослужащего, проходящего службу по контракту.

Суд установил, что контрактника задержали ночью на улице Крупской в тот момент, когда он пьяным мчался на мопеде. К тому же у военнослужащего не было прав на управление транспортным средством.

Согласно показаниями алкотектора «Юпитер», содержание алкоголя в организме бойца составляло 0,907 мг/л.

В судебном заседании задержанный полностью признал свою вину в совершении, пояснив, что действительно на момент управления мопедом был пьян.

Поскольку водитель являлся военнослужащим, то к нему административный арест применяться не мог, поэтому суд решил назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU