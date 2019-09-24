2019-09-24T11:13:31+03:00
Политика

Не по-суворовски. Награжденный за отвагу боец полтора года скрывался от службы

В Рязанском гарнизонном суде вынесли приговор военнослужащему по контракту, который решил отдохнуть от армейских тягот
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15 января 2019 года контрактника обнаружили и задержали сотрудники военной полиции комендатуры.15 января 2019 года контрактника обнаружили и задержали сотрудники военной полиции комендатуры.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношение военнослужащего по контракту, обвиняемого в самовольном оставлении части.

Установлено, что 13 сентября 2017 года боец, желая отдохнуть от тягот военной службы, не явился в войсковую часть. При этом у него не было никаких тяжелых жизненных обстоятельств и других уважительных причин для уклонения.

Спустя почти полтора года контрактника обнаружили и задержали сотрудники военной полиции комендатуры.

Как указано в материалах дела, подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, чистосердечно раскаялся и пояснил суду, что сожалеет о содеянном.

При назначении наказания суд учел его признание, удовлетворительную характеристику по месту службы, а также, несовершеннолетнего ребенка, находящегося у него на иждивении. Кроме того, ранее боец был награжден медалью Суворова. Государственную награду ему вручили за личное мужество и отвагу, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке. Это тоже учел суд, перед тем как вынести приговор.

В результате военнослужащего признали виновным и назначили ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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