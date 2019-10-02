Любимов: там, где не налажен сбор мусора, этим займется новый регоператор

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-02T18:15:44+03:00

Из-за того, что в деревнях не всегда занимаются организацией этой работы, растут и множатся свалки - людям просто некуда деть мусор. Фото: Екатерина СМБАТЯН

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В среду, 2 октября, ВКонтакте прошла прямая линия с губернатором Рязанской области, на которую в общей сложности пришло свыше 500 вопросов. На небольшую часть из них Николай Любимов успел ответить, остальные же обещал передать в разработку профильным министерствам и ведомствам.

Среди тех, кому удалось услышать ответ на свой вопрос из уст главы региона, оказалась и рязанская «Комсомолка». Вернее, один из журналистов нашей редакции. Вопрос вызван проблемой вывоза мусора в сельской местности: местами он вообще не организован.

– В деревнях, где плохо налажен сбор и вывоз мусора, новый региональный оператор сам займется организацией работы? Или на местах по-прежнему все будут решать сельские предприятия? – такой комментарий мы оставили в числе сотен других под трансляцией.

– Региональный оператор уже приступил к работе с предприятиями на местах. С большинством из них перезаключены договоры, и те, кто с этим справлялся, продолжают работать. Но не везде. Если такой работы не было, то региональный оператор сначала сам ею займется, а затем, когда появятся желающие заняться этим бизнесом, передаст работу им, – объяснил Николай Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU