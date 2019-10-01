В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-01T15:43:36+03:00

Проверка установила, что в столовых двух школ не было достаточного количества посуды и приборов, а персонал пищеблока не обеспечен специальной санитарной одеждой. Фото: Павел АВЕРИН

Детям не хватает посуды, на завтрак только пудинг и компот, а для питья – кипяченая вода

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Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора проверили питание в нескольких районных школах, сообщает пресс-служб облпрокуратуры.

Проверка установила, что в столовых двух школ не было достаточного количества посуды и приборов, а персонал пищеблока не обеспечен специальной санитарной одеждой.

Кроме того, в одной из школ склад для хранения продуктов не оборудован приборами для измерения влажности и температуры воздуха, а в морозильной камере для хранения рыбы не было термометра.

По информации прокуратуры, руководство школ организовало одноразовое питание в виде завтрака из двух блюд — пудинг и компот из сухофруктов (при отсутствии закуски). А вместо питьевых фонтанчиков либо воды, расфасованной в емкости, школьников поили кипяченой водой.

По результатам проверки прокуратура в отношении виновных должностных лиц вынесла постановления по делам об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU