В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения
Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора проверили питание в нескольких районных школах, сообщает пресс-служб облпрокуратуры.
Проверка установила, что в столовых двух школ не было достаточного количества посуды и приборов, а персонал пищеблока не обеспечен специальной санитарной одеждой.
Кроме того, в одной из школ склад для хранения продуктов не оборудован приборами для измерения влажности и температуры воздуха, а в морозильной камере для хранения рыбы не было термометра.
По информации прокуратуры, руководство школ организовало одноразовое питание в виде завтрака из двух блюд — пудинг и компот из сухофруктов (при отсутствии закуски). А вместо питьевых фонтанчиков либо воды, расфасованной в емкости, школьников поили кипяченой водой.
По результатам проверки прокуратура в отношении виновных должностных лиц вынесла постановления по делам об административных правонарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU