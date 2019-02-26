2019-02-26T16:03:18+03:00
Общество

В рязанской школе детей кормили просроченной сметаной

Прокуратура Михайловского района совместно с Роспотребнадзором проверили три школы
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Прокуратура Михайловского района совместно с управлением Роспотребнадзора проверили организацию питания несовершеннолетних в трех образовательных учреждениях района, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

В поле зрения попали: Голдинская средняя школа, Чапаевская школа-интернат и Михайловская школа-интернат.

Был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, должностные лица допускали приемку товара без ярлыка с датой производства и сроке годности. Выявлен факт использования в учебном заведении пищевого продукта, в состав которого входит уксусная кислота, запрещенная в организациях общественного питания школ. А в холодильнике одной из школ проверяющие нашли четыре банки просроченной сметаны.

В отношении руководителей учреждений возбуждены административные дела. Кроме того, в их адрес направлены представления об устранении нарушений действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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