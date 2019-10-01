Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-01T08:36:51+03:00

Во Владимирской области прошел турнир «Окский трофей». С пойманной добычей фотографировались, а потом выпускали

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Касимовец Виктор Самойлов в тандеме с москвичом Михаилом Шишенком победили в турнире по рыбной ловле «Окский трофей» во Владимирской области.

По правилам соревнований. ловить рыбу можно было с лодок длиною не менее трех метров и мощностью мотора от 5 до 90 лошадиных сил.

Команды выезжали на лодках на Оку, ловили спиннингом и, если улов был крупным, везли его на взвешивание. По результатам первого тура Виктор с Михаилом были лишь третьими, но потом касимовцу удалось выловить щуку весом 8 килограммов 280 грамм. Она оказалась самой крупной рыбой турнира. В итоге по сумме баллов Виктор и Михаил вырвались на первое место, поймав 21 килограмм 362 грамма рыбы, сообщает издательство «Пресса».

ЧТО ЕЩЕ ЛОВИЛИ РЯЗАНСКИЕ РЫБАКИ:

- сома весом 71 кг в Шиловском районе (подробнее);

- щуку весом 6 кг в Сараевском районе (подробнее);

- карпа весом 8,8 кг в Пронском районе (подробнее);

- щуку весом 10,6 кг в Ряжском районе (подробнее);

- карпа весом 16 кг в Рязанском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU