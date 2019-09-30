Рязанская учительница вышла в финал Всероссийского конкурса
Педагог-психолог Полянского детского сада «Сказка» Марина Рындина представляет Рязанскую область на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России».
Рязанка в числе 68 педагогов со всей России на мастер-классе представит собственный опыт работы «Применение кинетического песка и метафорических ассоциативных карт в практической деятельности педагога-психолога в детском саду».
Следить за профессиональным состязанием можно на сайте конкурса. А его итоги объявят 4 октября в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте, посвященном Дню Учителя.
Фото: администрация Рязанского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU