2019-09-30T14:47:42+03:00
Общество

Рязанская учительница вышла в финал Всероссийского конкурса

Марина Рындина имеет все шансы стать лучшим педагогом-психологом страны 2019 года
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Фото: администрация Рязанского района.Фото: администрация Рязанского района.
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Педагог-психолог Полянского детского сада «Сказка» Марина Рындина представляет Рязанскую область на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России».

Рязанка в числе 68 педагогов со всей России на мастер-классе представит собственный опыт работы «Применение кинетического песка и метафорических ассоциативных карт в практической деятельности педагога-психолога в детском саду».

Следить за профессиональным состязанием можно на сайте конкурса. А его итоги объявят 4 октября в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте, посвященном Дню Учителя.

Фото: администрация Рязанского района.

Фото: администрация Рязанского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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