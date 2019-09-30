2019-09-30T12:01:27+03:00
Недвижимость

В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ

За месяц это уже второй новый объект в Касимовском районе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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Во вторник, 1 октября, в поселке городского типа Елатьма откроется новый пункт приема платежей КВЦ. По информации самого муниципального предприятия облцентра, он будет работать по адресу улица Янина, дом 3.

Жилищно-коммунальные услуги и газоснабжение здесь смогут оплатить жители Елатьмы, всего Касимовского района и Рязани.

График работы:

– Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.30;

– Суббота воскресенье – выходные дни.

Напомним, в начале сентября пункт КВЦ открыли в Гусь-Железном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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