В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ
Во вторник, 1 октября, в поселке городского типа Елатьма откроется новый пункт приема платежей КВЦ. По информации самого муниципального предприятия облцентра, он будет работать по адресу улица Янина, дом 3.
Жилищно-коммунальные услуги и газоснабжение здесь смогут оплатить жители Елатьмы, всего Касимовского района и Рязани.
График работы:
– Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.30;
– Суббота воскресенье – выходные дни.
Напомним, в начале сентября пункт КВЦ открыли в Гусь-Железном.
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ИСТОЧНИК KP.RU