В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-30T12:01:27+03:00

За месяц это уже второй новый объект в Касимовском районе

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Во вторник, 1 октября, в поселке городского типа Елатьма откроется новый пункт приема платежей КВЦ. По информации самого муниципального предприятия облцентра, он будет работать по адресу улица Янина, дом 3.

Жилищно-коммунальные услуги и газоснабжение здесь смогут оплатить жители Елатьмы, всего Касимовского района и Рязани.

График работы:

– Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.30;

– Суббота воскресенье – выходные дни.

Напомним, в начале сентября пункт КВЦ открыли в Гусь-Железном.

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ИСТОЧНИК KP.RU