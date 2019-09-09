Пункт КВЦ открылся еще в одном поселке Рязанской области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-09T10:02:03+03:00

Пока предприятие оказывает услуги лишь в облцентре и в Касимовском районе

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В Касимовской районе открылся еще один пункт приема платежей муниципального предприятия КВЦ. Он появился в рабочем поселке Гусь-Железный на улице Дачной, д.9.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги, в том числе поставку газа, здесь могут жители этого поселка, всего Касимовского района и Рязани.

График работы:

– понедельник - пятница 8.00–16.45;

– перерыв на обед 12.00–13.00;

– суббота, воскресенье – выходные.

Напомним, КВЦ работает только в облцентре и в Касимовском районе (кроме нового пункта в Гусь-Железном в самом райцентре действует еще три).

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ИСТОЧНИК KP.RU