В Московском районе Рязани закрывают один из пунктов КВЦ

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-19T09:46:48+03:00

В этом здании на улице Крупской работает пункт приема платежей ЖКХ. Фото: МП «КВЦ»

Жителей призывают обращаться в соседний с 1 августа

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С 1 августа в Рязани на улице Мервинская, д. 50 закрывается пункт приема платежей МП «КВЦ». Он расположен в магазине «Пятерочка», действует здесь одна касса.

По информации пресс-службы муниципального предприятия, оплатить услуги ЖКХ, телефон, детский сад жители района смогут в соседнем пункте приема платежей.

Он находится на улице Крупской, д. 19. Здесь работает пять касс, действуют электронная очередь и предварительная запись. Кроме этого прием ведут специалисты ООО «РГМЭК», Теплосети и Водоканала.

График работы пункта КВЦ на улице Крупской: понедельник-пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU