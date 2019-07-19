В Московском районе Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
С 1 августа в Рязани на улице Мервинская, д. 50 закрывается пункт приема платежей МП «КВЦ». Он расположен в магазине «Пятерочка», действует здесь одна касса.
По информации пресс-службы муниципального предприятия, оплатить услуги ЖКХ, телефон, детский сад жители района смогут в соседнем пункте приема платежей.
Он находится на улице Крупской, д. 19. Здесь работает пять касс, действуют электронная очередь и предварительная запись. Кроме этого прием ведут специалисты ООО «РГМЭК», Теплосети и Водоканала.
График работы пункта КВЦ на улице Крупской: понедельник-пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье выходной.
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ИСТОЧНИК KP.RU