2019-07-19T09:46:48+03:00
Недвижимость

В Московском районе Рязани закрывают один из пунктов КВЦ

Жителей призывают обращаться в соседний с 1 августа
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
В этом здании на улице Крупской работает пункт приема платежей ЖКХ. Фото: МП «КВЦ»В этом здании на улице Крупской работает пункт приема платежей ЖКХ. Фото: МП «КВЦ»
Изменить размер текста:

С 1 августа в Рязани на улице Мервинская, д. 50 закрывается пункт приема платежей МП «КВЦ». Он расположен в магазине «Пятерочка», действует здесь одна касса.

По информации пресс-службы муниципального предприятия, оплатить услуги ЖКХ, телефон, детский сад жители района смогут в соседнем пункте приема платежей.

Он находится на улице Крупской, д. 19. Здесь работает пять касс, действуют электронная очередь и предварительная запись. Кроме этого прием ведут специалисты ООО «РГМЭК», Теплосети и Водоканала.

График работы пункта КВЦ на улице Крупской: понедельник-пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье выходной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ранее в облцентре переехали пункты КВЦ на улице Качевской и на улице Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани снесли еще две сотни незаконных рекламных конструкций
В Рязани прошли обыски у проектировщиков ремонта Солотчинского моста
Синоптики предупреждают рязанцев о резком ухудшении погоды
Арестован водитель, из-за которого на улице Ситниковской погибла молодая женщина
Касимовских поваров научат готовить старинные русские блюда
УФАС: Перевозчик на маршрут №42 в Рязани выбран законно
Появились подробности гибели рязанки в колодце в Кораблинском районе
В Рязани назвали имена журналистов, выполнивших «Специальное задание»
В Рязани умер электромонтажник, получивший сильнейшие ожоги
Нашумевший опрос по парковке на Первомайке помог продвинуть провластный сайт
Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей
Рязанцам, планирующим купить квартиру, VELLCOM group подготовит удобную банковскую программу
В Рязани из окна дома выпал пенсионер
В ресторане «БУФЕТЪ» действует новое летнее меню
Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой
Рязанцы попросили Татьяну Панфилову оказать содействие в решении насущных проблем
Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов
В Скопинском районе брошены силы на ремонт важнейшей дороги