В Рязани переехал пункт КВЦ на улице Качевской

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-24T09:27:43+03:00

Но недалеко - примерно на 200 метров

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В поселке Строитель Рязани закрыли пункт приема коммунальных платежей, расположенный по адресу: улица Качевская, дом 34, корпус 2, сообщает пресс-служба муниципального предприятия «КВЦ».

Вместо него неподалеку, буквально в двухстах метрах, открыли новый пункт – со вторника, 23 апреля он заработал на улице Поселковой, дом 6а (в магазине «Дикси»).

График работы:

– вторник-пятница с 9.00 до 16.40; обед с 13.00 до 13.30;

– суббота с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 до 13.30;

– воскресенье и понедельник выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU