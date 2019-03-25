2019-03-25T09:39:51+03:00
Недвижимость

В Рязани переехал один из пунктов КВЦ

Теперь он находится рядом с вокзалом Рязань-2
Мария БЛИНОВА
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В Рязани сменил место работы один из пунктов КВЦ, сообщается на сайте этого муниципального предприятия.

Закрылся пункт приема платежей на улице Чкалова, д.1, к.4. С 21 марта он работает на площади Димитрова, д.3 – в магазине «Дикси» рядом с остановкой «Вокзал Рязань-2».

График работы:

– понедельник – пятница с 9.10 до 17.40, обед с 14.00 до 15.00;

– суббота с 10.00 до 18.20, обед с 14.00 до 15.00;

– воскресенье – выходной.

Напомним, что в пунктах КВЦ можно оплатить услуги ЖКХ, услуги связи «Ростелеком» и «ТК «СОТКОМ», муниципальные детсады и газ поставляемый «Газпром межрегионгаз Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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