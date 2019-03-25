В Рязани переехал один из пунктов КВЦ
Теперь он находится рядом с вокзалом Рязань-2
Изменить размер текста:
В Рязани сменил место работы один из пунктов КВЦ, сообщается на сайте этого муниципального предприятия.
Закрылся пункт приема платежей на улице Чкалова, д.1, к.4. С 21 марта он работает на площади Димитрова, д.3 – в магазине «Дикси» рядом с остановкой «Вокзал Рязань-2».
График работы:
– понедельник – пятница с 9.10 до 17.40, обед с 14.00 до 15.00;
– суббота с 10.00 до 18.20, обед с 14.00 до 15.00;
– воскресенье – выходной.
Напомним, что в пунктах КВЦ можно оплатить услуги ЖКХ, услуги связи «Ростелеком» и «ТК «СОТКОМ», муниципальные детсады и газ поставляемый «Газпром межрегионгаз Рязань».
ИСТОЧНИК KP.RU