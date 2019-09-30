Рязань расторгла контракт на второй этап благоустройства площади Ленина

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-30T10:59:02+03:00

Еще одна попытка реализовать масштабный проект оказалась неудачной. Работы касаются не только внешнего вида, но и инфраструктуры

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Контракт на второй этап благоустройства площади Ленина, улиц Краснорядской и Кольцова в Рязани расторгнут. Стороны сделали это по взаимному согласию до начала работ и выплат, сказано в опубликованном на сайте госзакупок документе.

Заказчиком по контракту выступало городское управление благоустройства, а исполнителем – ООО «МастерСтрой». Поиск информации об этом подрядчике приводит в картотеку дел арбитражного суда, по решению которого компания, зарегистрированная в подмосковном городе Талдом, из-за претензий к благоустройству сквера в Химках должна заплатить местной администрации более 600 тысяч рублей.

Соглашение с администрацией Рязани со сроком исполнения до конца ноября заключалось на сумму свыше 45 миллионов рублей. Оно предусматривало работы по озеленению, в том числе высадку деревьев и кустарников, замену наружного освещения, устройство нового мощения, установку урн и дополнительных скамеек (последние проектируются в виде деревянных настилов на бетонных основаниях). Среди остальных пунктов в смету включено устройство ливневой канализации и переустройство троллейбусной контактной сети – мероприятия недешевые и непростые.

Интересно, что это второй неудавшийся аукцион по лоту. На предыдущий участники не подали ни одной заявки, а в рамках последнего заявка «МастерСтроя» оказалась единственной.

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ИСТОЧНИК KP.RU