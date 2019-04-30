Заброшенная реконструкция, или Почему вываливается брусчатка на площади Ленина

В конце прошлого года наше издание не раз обращалось к теме реконструкции площади Ленина в Рязани. Отмечая социальную значимость этого инфраструктурного проекта и его позитивный вектор, вместе с тем мы констатировали отклонения от принятого документа, которые повлияли на эстетику и дорожную безопасность. Тогда власти подчеркивали, что привнесенные изменения в облик главной площади областного центра - только первый этап реконструкции, и в последующем она станет удобной для всех и бесподобно красивой. Но вот уже наступает май 2019 года, а о продолжении работ почему-то нет никакой информации. Более того, что до сих пор не устранены выявленные отклонения от первоначального проекта. Мы насчитали их порядка тридцати (!). Собственно, наверное, не заметить некоторые из недочетов просто невозможно: вываливающаяся плитка; расшатанные булыжники старинной мостовой, кусочек, которой строители оставили якобы для придания площади большей аутентичности; дешевая ограда; спиленные деревья.

Выпавшая брусчатка. Фото 27 апреля 2019 года.

Согласитесь, странно, что преподнесенная в качестве подарка рязанцам обновленная площадь практически сразу оказалась «дырявой»… Это напоминает историю про Винни-Пуха, Пятачка и ослика Иа, которому на день рождения подарили пустой горшочек и простреленный шарик. Нет, конечно, позитивные момент можно найти и в «дырявой» площади, но почему-то хочется избежать аналогий с героями известной сказки.

Назначен ряд экспертиз

Прошлогоднюю публикацию мы направили в прокуратуру. Прокуратура Советского района Рязани совместно с Контрольно-счетной палатой провели обследование реконструированной площади Ленина. Были выявлены факты невыполнения перечня работ, предусмотренных проектом благоустройства.

В частности, имели место завышение объема выполненных подрядчиком работ и их стоимости. В тоже время администрация города приняла и оплатила в полном объеме работы, которые фактически были не выполнены подрядчиком (ООО «Вираж»). Результаты прокурорской проверки были направлены руководителю Московского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Рязани и руководства ООО «Вираж».

В официальном ответе на запрос «Комсомольской правды» прокуратура указывает, что действия заказчика и подрядчика попадают под признаки преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ.

Как нам сообщили в Следственном комитете, в настоящее время в рамках доследственной проверки проводится ряд длительных экспертиз, результаты которых будут получены в июне. Эти данные станут поводом для возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении такового.

100 000 в качестве штрафа

Напомним также, что недавно одним из районных судов Рязани было рассмотрено административное дело о нарушениях, допущенных при благоустройстве площади Ленина. В качестве ответчика перед Фемидой предстало управление благоустройства администрации города Рязани.

Именно Управление благоустройства официально выступило заказчиком реконструкции площади Ленина, но по каким-то причинам работы в историческом центре города не согласовали с инспекцией по охране памятников и не допустили на стройплощадку специалистов-археологов. В результате культурный слой, представляющий большую ценность для изучения истории города на Оке, был полностью уничтожен. Суд признал Управление благоустройства виновным, но с учетом смягчающих обстоятельств и имущественного положения организации назначил наказание в виде штрафа всего в 100 000 рублей.

- Важен не размер штрафа, а то, что суд признал несоблюдение норм законодательства, - отмечает директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов. - Возможно, в следующей раз администрация не позволит себе такого пренебрежения к закону.

Кто заработал на ограде?

В ходе реконструкции площади Ленина была демонтирована старая чугунная ограда. Вместе с тем она не только смотрелась более эстетично, но и представляла определенную материальную ценность. Даже в виде лома черного металла она стоила немалых денег. Вес одного столба этой ограды - нам это известно, поскольку он «засветился» на пункте приема лома - составляет порядка 70 килограммов. Стоимость килограмма от 11,5 рубля. Получается - более 800 рублей. А сколько таких столбов бесследно исчезло с площади Ленина? При этом нужно понимать, что сама секция ограды весит еще больше. В итоге речь идет о сумме 150-200 тысяч рублей. Конечно, по меркам современных афер не так и много, но с другой стороны мало кто из горожан может похвастаться, что зарабатывает столько за месяц.

Теперь ограда выглядит так.

Точно такая же мощная чугунная ограда ранее была и в сквере возле памятника Ленину.

- Не совсем понятно, каким принципам следовали строители, заменяя массивную, художественную ограду на дешевый аналог, - задается вопросом учитель истории и краевед Александр Барашин. - Есть же определенные градостроительные нормы, не позволяющие строить безвкусные квадратные дома в историческом центре Рязани. То же самое должно касаться и элементов малых архитектурных форм - оград, фонарей, лавочек.

Со стороны редакции подчеркнем, что очередной запрос, касающейся этой ситуации направлен в администрацию Рязани. Более того наше стремление узнать, кто и как принимал решение по старой чугунной ограде поддержали и некоторые депутаты Рязанской городской Думы. В ближайшее время мы, надеемся, узнаем всю правду.

Нужно обязательно продолжить

Конечно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Работу по реализации проекта нужно продолжать - это актуальные и востребованные временем и горожанами преобразования, улучшающие городскую среду. Но качество реализации проекта должно быть соблюдено.

Полноценная реконструкция площади Ленина невозможна без возвращения к жизни Торговых рядов.

Общий позитивный вид площади Ленина невозможно создать, не вернув к активной общественно-деловой жизни корпус Торговых рядов на улице Краснорядской. Здесь также возникли проблемы. Инвестор столкнулся с беспощадной бюрократической машиной, которая оказалась не готова идти навстречу, - процесс затянулся. Из-за неумения (или нежелания) работать ради достижения общей цели Новогодняя столица России 2020 года рискует встретить многочисленных туристов строительным забором на главной площади праздничного города и зданием «без окон и дверей», расположенным за этим самым забором. Кому и, главное, для чего вставляют палки в колеса чиновники, не понятно.

Но в первую очередь, наверное, все-таки стоит разобраться с выскочившей из гнезд брусчаткой и камнями старинной мостовой. - Ситуация нехорошая - приезжают туристы, видят заброшенное здание торговых рядов на главной площади, да еще брусчатка из-под ног выскакивает, - отмечает председатель совета рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий. - Но будем надеяться, что все эти упущения успеют исправить. Время пока еще есть.