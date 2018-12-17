Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина

17 Дек. 20:52 2018-12-17T20:59:31+03:00

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Прокуратура Советского района Рязани совместно с Контрольно-счетной палатой провели обследование реконструированной площади Ленина. Были выявлены факты невыполнения перечня работ, предусмотренных проектом благоустройства.

В частности, имели место завышение объема выполненных подрядчиком работ и их стоимости. В тоже время администрация города приняла и оплатила в полном объеме работы, которые фактически были не выполнен подрядчиком (ООО «Вираж»).

По информации прокуратуры Советского района Рязани, в настоящее время руководителю Московского МСО Следственного комитета России по Рязанской области направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Рязани и руководства ООО «Вираж». В официальном ответе на запрос «Комсомольской правды» прокуратура указывает, что действия заказчика и подрядчика попадают под признаки преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ.