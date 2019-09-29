Под Рязанью в лесопосадке обнаружили разложившийся труп женщины

СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-29T19:48:38+03:00

Труп женщины пролежал под открытым небом несколько месяцев.

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Днем 29 сентября в лесопосадке на выезде из Рязани обнаружили костные останки человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области. Предположительно, останки принадлежат женщине. Пролежали они под открытым небом несколько месяцев.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшей, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственные органы решат – возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU