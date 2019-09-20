2019-09-20T12:53:31+03:00
Происшествия

Сотрудница соцслужбы нашла в реке Мокша труп мужчины

Судя по выводам экспертов, это было не убийство
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В Ряжском районе в реке обнаружили труп мужчины. ЧП случилось днем в среду, 18 сентября, в селе Поплевино, сообщает издательство «Пресса».

Местная жительница – 48-летняя работница социальной службы – ехала по селу на велосипеде и проезжая по мостику через реку Мокша увидела в воде труп человека.

Позже выяснилось, что погибший – 58-летний мужчина из того же села. Подтверждений криминального характера его смерти следователи не нашли. Вероятнее всего, это был несчастный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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