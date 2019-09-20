Сотрудница соцслужбы нашла в реке Мокша труп мужчины
В Ряжском районе в реке обнаружили труп мужчины. ЧП случилось днем в среду, 18 сентября, в селе Поплевино, сообщает издательство «Пресса».
Местная жительница – 48-летняя работница социальной службы – ехала по селу на велосипеде и проезжая по мостику через реку Мокша увидела в воде труп человека.
Позже выяснилось, что погибший – 58-летний мужчина из того же села. Подтверждений криминального характера его смерти следователи не нашли. Вероятнее всего, это был несчастный случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU