Сотрудница соцслужбы нашла в реке Мокша труп мужчины

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-20T12:53:31+03:00

Судя по выводам экспертов, это было не убийство

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В Ряжском районе в реке обнаружили труп мужчины. ЧП случилось днем в среду, 18 сентября, в селе Поплевино, сообщает издательство «Пресса».

Местная жительница – 48-летняя работница социальной службы – ехала по селу на велосипеде и проезжая по мостику через реку Мокша увидела в воде труп человека.

Позже выяснилось, что погибший – 58-летний мужчина из того же села. Подтверждений криминального характера его смерти следователи не нашли. Вероятнее всего, это был несчастный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU