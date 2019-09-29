Ярмарка выходного дня в Рязани начала работать на новом месте

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-29T15:50:23+03:00

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С 28 сентября ярмарка выходного дня перенесена с Театральной площади на площадку напротив Центрального рынка. Она расположена по адресу: улица Пролетарская, дом 15. При этом график работы ярмарки остается прежним: каждую субботу с 8:00 до 15:00. Об этом проинформировал сайт «КП-Рязань».

Для посетителей ярмарки, в том числе невнимательных и плохо информированных, был организован автобусный маршрут «Площадь Театральная» - «Центральный рынок». Бесплатный транспорт будет курсировать по субботам и впредь с 8 до 15 часов. Интервал – 30 минут. Без пересадки по этому же маршруту можно будет доехать на автобусах №№4, 16, 20, 34.

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ИСТОЧНИК KP.RU