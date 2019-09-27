До новой ярмарки выходного дня в Рязани пустят бесплатные автобусы
С ближайшей субботы, 28 сентября, ярмарка выходного дня на Театральной площади Рязани прекращает свою работу, напоминает пресс-служба администрации облцентра.
Она переезжает на новое место – к дому 15 по улице Пролетарской, это напротив Центрального рынка.
Ранее городские власти сообщали о планах пустить сюда бесплатные автобусы. Теперь стало известно, что они начнут работать прямо со дня новоселья ярмарки, то есть 28 числа.
Автобусы будут курсировать между остановками «Театральная площадь» и «Центральный рынок» по субботам с 8.00 до 15.00. Интервал движения 30 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU