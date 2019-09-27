2019-09-27T19:49:28+03:00
Общество

До новой ярмарки выходного дня в Рязани пустят бесплатные автобусы

Интервал движения – 30 минут
Мария БЛИНОВА
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Эту площадку напротив центрального рынка знает любой рязанец.Эту площадку напротив центрального рынка знает любой рязанец.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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С ближайшей субботы, 28 сентября, ярмарка выходного дня на Театральной площади Рязани прекращает свою работу, напоминает пресс-служба администрации облцентра.

Она переезжает на новое место – к дому 15 по улице Пролетарской, это напротив Центрального рынка.

Ранее городские власти сообщали о планах пустить сюда бесплатные автобусы. Теперь стало известно, что они начнут работать прямо со дня новоселья ярмарки, то есть 28 числа.

Автобусы будут курсировать между остановками «Театральная площадь» и «Центральный рынок» по субботам с 8.00 до 15.00. Интервал движения 30 минут.

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В общей сложности это 21 автобус. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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