Чиновники ответили на жалобу о поборах в школе №53 Рязани

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-25T17:50:22+03:00

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Чиновники городской администрации ответили на сообщение рязанки Анны Баталиной, которая пожаловалась губернатору на поборы в школе №53. На странице Николая Любимова во «ВКонтакте» женщина написала следующее:

«Деньги с меня в фонд школы и охраны собирают в принудительном порядке. Заставляют подписывать какие-то ведомости неофициального характера, в которых указывают тех, кто не сдает фонд школы. При бывшем директоре [Л.С. Моториной] сама лично видела эти ведомости, в которых фигурировала моя фамилия как неплательщика. Насколько мне известно, в законе об образовании четко регламентировано, что образование в России бесплатное. Или я ошибаюсь? Когда я объясняю свою причину, что мое материальное положение не позволяет платить все «взносы», которые от меня требуют, то в мой адрес поступают угрозы. В частности, последний раз был разговор, что неуплата отразится на моем ребенке и вынесут все на общее собрание. Законно ли это?»

В администрации Рязани оперативно отреагировали на жалобу и пояснили, что школы вправе привлекать «внебюджетные источники финансирования» и тратить их на укрепление материально-технической базы, улучшение условий для учебы и так далее.

«Основным критерием привлечения благотворительной помощи является принцип добровольности. Родители вправе принимать решение о целевом назначении благотворительных взносов, — говорится в ответе чиновников. — Что касается школы №53, то привлечение внебюджетных денег происходит на основании локального нормативного акта, утвержденного председателем общешкольного родительского комитета».

Кроме того, чиновники указали, что все отчеты о трате денег опубликованы на сайте школы. Как бы там ни было, но горадминистрации заверили, что управление образования и молодежной политики проверит все доводы, изложенные рязанкой.

КУДА ЗВОНИТЬ?

О случаях незаконного сбора денег в школах и детских садах можно сообщать в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани по телефону: 8 (4912) 25-21-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU