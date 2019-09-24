В Рязани начали ремонтировать дороги, запланированные на следующий год
В Рязанской области начался ремонт дорог, запланированный на следующий год, сообщает региональный минтранс. Речь идет о дороге Чернобаево – Истье в Старожиловском районе. Это один из 22-х объектов, которые включили в перечень 2019 года дополнительно. За счет сэкономленных денег.
АО «Рязаньавтодор» проведет работы до конца этого строительного сезона, а продолжит в следующем году. Сдадут объект в августе 2020 года.
Подрядчику предстоит усилить основание дороги методом холодной регенерации, уложить выравнивающий, нижний и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать искусственные сооружения, в том числе два железобетонных моста через реки Полька и Истья, установить новое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку из износостойких материалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU