Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-23T16:36:35+03:00

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23 сентября глава городской администрации Елена Сорокина поздравила с днем рождения Почетного гражданина Рязани, бывшего ректора РГРТУ Виктора Гурова. Чиновница поблагодарила Виктора Сергеевича за «большой вклад в развитие науки и образования, а также за активное участие в жизни Рязани». Сорокина пожелала ему сил, крепкого здоровья и вручила цветы.

Напомним, в августе этого года Минобразования РФ потребовало от РГРТУ вернуть деньги, полученные им на научные разработки. Оказалось, что в рязанском вузе в 2014-2016 годах должны были провести исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», но ответственные за это лица его так и не сделали. Руководителем этого проекта был сотрудник Белорусского госуниверситета - ведущий научный сотрудник Сергей Максименко. В общей сложности на проведение исследования ему и его команде было выделено 25 миллионов бюджетных рублей.

Однако, бывшему ректору вуза Виктору Гурову ничего неизвестно о претензиях министерства науки и высшего образования РФ, относительно невыполненной научной работы (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU