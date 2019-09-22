Еще в одном районе Рязанской области в понедельник отключат газ

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-22T12:46:26+03:00

На этот раз не повезло чучковцам

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 сентября, в Чучковском районе из-за необходимости ремонтных работ отключат газ, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Подачу топлива в дома и на предприятия района прекратят в полдень понедельника, возобновить же ее планируют не позже 15.00 пятницы, 27 сентября.

Напомним, что утром в воскресенье, 22 сентября, газ перестал поступать в населенные пункты Захаровского и Михайловского районов. Сюда его вернуть обещают вечером в субботу, 28 числа. Одновременно голубого топлива нет в части Рыбновского района.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», такой большой срок – неделю или чуть менее – специалисты устанавливают с запасом и, скорее всего, голубое топливо, а вместе с ним и тепло, вернутся гораздо раньше обозначенных сроков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Не в меру хозяйственный рыбновец оставил без газа полсотни квартир

Из-за его опытов весь дом мог вообще взлететь в воздух. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU