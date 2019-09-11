СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-11T07:07:39+03:00

Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На газопроводе высокого давления пройдут монтажный работы. Больше всего не повезет жителям девяти населенных пунктов. Без газоснабжения им придется терпеть неделю

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В Рыбновском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения — монтажные работы на газопроводе высокого давления.

С 22 по 28 сентября с 08:00 до 20:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- поселок Пионерский;

- село Большое Жоково;

- деревня Малое Жоково;

- поселок Комсомольский;

- деревня Малышево;

- село Токарево;

- деревня Сливково;

- деревня Бараково;

- деревня Сапково.

С 25 по 26 сентября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- деревня Баграмово;

- деревня Валищево;

- деревня Зеленинские Дворики.

С 30 сентября по 2 октября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- деревня Высокое;

- деревня Фурсово;

- село Житово;

- село Ильинское;

- деревня Веселево;

- село Козловка.

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ИСТОЧНИК KP.RU