Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа
В Рыбновском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения — монтажные работы на газопроводе высокого давления.
С 22 по 28 сентября с 08:00 до 20:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:
- поселок Пионерский;
- село Большое Жоково;
- деревня Малое Жоково;
- поселок Комсомольский;
- деревня Малышево;
- село Токарево;
- деревня Сливково;
- деревня Бараково;
- деревня Сапково.
С 25 по 26 сентября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:
- деревня Баграмово;
- деревня Валищево;
- деревня Зеленинские Дворики.
С 30 сентября по 2 октября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:
- деревня Высокое;
- деревня Фурсово;
- село Житово;
- село Ильинское;
- деревня Веселево;
- село Козловка.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Один из рязанских райцентров в среду останется без электричества
Света не будет ни в администрации, ни в полиции, а также в десятке учреждений и ведомств (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU