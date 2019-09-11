2019-09-11T07:07:39+03:00
Недвижимость

Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа

На газопроводе высокого давления пройдут монтажный работы. Больше всего не повезет жителям девяти населенных пунктов. Без газоснабжения им придется терпеть неделю
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Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа.Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Рыбновском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения — монтажные работы на газопроводе высокого давления.

С 22 по 28 сентября с 08:00 до 20:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- поселок Пионерский;

- село Большое Жоково;

- деревня Малое Жоково;

- поселок Комсомольский;

- деревня Малышево;

- село Токарево;

- деревня Сливково;

- деревня Бараково;

- деревня Сапково.

С 25 по 26 сентября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- деревня Баграмово;

- деревня Валищево;

- деревня Зеленинские Дворики.

С 30 сентября по 2 октября с 09:00 до 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- деревня Высокое;

- деревня Фурсово;

- село Житово;

- село Ильинское;

- деревня Веселево;

- село Козловка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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