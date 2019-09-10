Один из рязанских райцентров в среду останется без электричества

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-10T12:56:54+03:00

Света не будет ни в администрации, ни в полиции, а также в десятке учреждений и ведомств

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11 сентября в Спас-Клепиках городские электросети отключат электроэнергию, сообщается на сайте районной администрации. По информации властей, причина отключения - установка выносного разъединителя.

В среду электричества с 08:30 до 09:30 и с 16:00 до 16:30 не будет по следующим адресам:

- ул. Урицкого, дома 1-33 и 2-12;

- ул. Просвещения, 132/19, 32, 26а, 28, 25;

- ул. Есенина, 10/2;

- ул. Советская, 44/7;

- ул. Свободы, 1-4, 8;

- пл. Ленина, 14-26;

- ул. Интернациональная, 109/42;

- пер. Ногина, 1-6;

- ДСШ, церковь, лесничество, склады Райпо, офис Райпо, автовокзал, РВК, ПЧ, ОВД (полиция), регистрационная служба, офис «Емельян Савостин», «РЭСК», архив, РПБ ОАО «РОЭК», типография, рынок, ИП Новиков, офис «Билайн», Сбербанк, «Келу», ЗАГС, ИП Полгин, вневедомственная охрана, кинотеатр, Дом творчества, казначейство, НП «Мещерский», соцзащита, фонд занятости, отдел культуры;

- магазины: «Мебель», «Колобок», «Домовина», магазин «Престиж», «Шарм», магазин №1, «Цветы», «Виктория», «Магнит»;

- аптек: «Алекс», аптека №175, «Фарма».

В среду с 08:30 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- райадминистрация, нарсуд, кафе, ТОО «Мещера», хлебозавод, пенсионный фонд, Ростелеком, Почта России, Россельхозбанк, аптека «Ваш доктор», отдел образования, магазины «Старый город», «Русь-2», магазин № 3, ИП Дворецкова, музыкальная школа;

- пл. Ленина, 28-59;

- ул. Дзержинского, 3-7 и 4-6.

ИСТОЧНИК KP.RU