Не в меру хозяйственный рязанец оставил без газа полсотни квартир

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-13T09:59:25+03:00

Хотя из-за его опытов весь дом мог вообще взлететь в воздух

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В райцентре Рыбное многоэтажку отключили от газа – без него сидят обитатели 56 квартир дома №15 на улице Почтовой, сообщает издательство «Пресса».

Причина – вода в … газопроводе! Как выяснилась, попала она туда «благодаря» одному из жильцов: мужчина решил сам установить новую газовую колонку и неправильно ее подключил. В итоге в газопровод попала вода, причем она оказалась даже в его подземной части.

Фото: Издательство «Пресса».

Сотрудникам рыбновского участка филиала «Газпром Газораспределение» теперь нужно вскрыть все трубы, откачать из них воду, продуть и после заварить сделанные отверстия,.

Что касается жильца, который чуть весь дом не поднял в воздух, ему предстоит серьезное наказание рублем – все работы, выполняемые газовиками, он и оплатит.

Фото: Издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU