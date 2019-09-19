Два района Рязанской области полностью останутся без газа

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-19T14:59:08+03:00

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В Михайловском и Захаровском районах Рязанской области предприятия и население временно останутся без газа. Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», подача голубого топлива будет прекращена с 8.00 22 сентября до 20.00 28 сентября. Произойдет это из-за ремонта газопровода, который ведет к местным газораспределительным станциям.

Напомним, ранее стало известно о приостановке газоснабжения в 18 населенных пунктах Рыбновского района. Там сроки отключений разнятся, но причина общая – монтажные работы на газопроводе высокого давления.

ИСТОЧНИК KP.RU