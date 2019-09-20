Рязанскую семью покажут на Первом канале в программе «Мужское и женское»

СЕГОДНЯ 05:47 2019-09-20T06:06:38+03:00

Ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская узнают у Ивана и Веры секреты семейного счастья и о том, как живет их огромная семья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Ивана и Веры Гореловых 13 родных детей, двадцать внуков и одна правнучка

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20 сентября в программе «Мужское и женское» покажут семью Ивана и Веры Гореловых из Рязанской области, сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

18-летний Иван и 16-летняя Вера познакомились еще в школе. Тогда у них и родился первый ребенок. Сейчас в семье Гореловых 13 (!) родных детей, 20 внуков и одна правнучка.

Ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская узнают у Ивана и Веры секреты семейного счастья и о том, как живет их огромная семья.

Напомним, семья Гореловых живет в селе Просечье Александро-Невского района. Поженились Вера и Иван поженились в 1981 году, и с тех пор неразлучны. Работали с мужем в колхозе, Вера – доярка, муж – тракторист.

В 2007 году Веру Сергеевну делегировали в Москву на съезд передовиков сельского хозяйства, как лучшую доярку района и многодетную мать.

В 2010 году Вера Сергеевна Горелова была награждена медалью «Родительская доблесть».

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ИСТОЧНИК KP.RU