Рязанские врачи спасли жизнь многодетной матери
Ранним утром 16 декабря в больницу №8 была доставлена женщина с массивным внутренним кровотечением. Экстренно проведенная операция, а также интенсивная терапия спасли жизнь пациентке, потерявшей практически 80% крови. Использование специального аппарата позволило восполнить кровопотерю ее собственными эритроцитами прямо во время проводимой операции. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
- Правильная организация экстренной помощи и современное оснащение помогли нашим специалистам спасти жизнь и здоровье многодетной матери, - констатировал главврач рязанской больницы №8 Александр Миров.
Уже 18 декабря пациентка переведена в обычную палату, состояние удовлетворительное, показатели крови стабильные, начата реабилитация.