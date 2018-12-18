Рязанские врачи спасли жизнь многодетной матери

18 Дек. 14:40 2018-12-18T14:40:21+03:00

Женщина потеряла в этот момент 80 процентов крови

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Ранним утром 16 декабря в больницу №8 была доставлена женщина с массивным внутренним кровотечением. Экстренно проведенная операция, а также интенсивная терапия спасли жизнь пациентке, потерявшей практически 80% крови. Использование специального аппарата позволило восполнить кровопотерю ее собственными эритроцитами прямо во время проводимой операции. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

- Правильная организация экстренной помощи и современное оснащение помогли нашим специалистам спасти жизнь и здоровье многодетной матери, - констатировал главврач рязанской больницы №8 Александр Миров.

Уже 18 декабря пациентка переведена в обычную палату, состояние удовлетворительное, показатели крови стабильные, начата реабилитация.