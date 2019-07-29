2019-07-29T17:47:06+03:00
Общество

В Рязани могут изменить условия получения материнского капитала

Всего в регионе маткапитал получили 7 тысяч человек
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Многие рязанки не могут получить материнский капитал, потому что не имеют собственного жилья.Многие рязанки не могут получить материнский капитал, потому что не имеют собственного жилья.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Рязанской областной Думе разрабатываются предложения по продлению сроков действия регионального материнского капитала и расширению направлений его использования. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, данная мера поддержки многодетных семей введена в Рязанской области с 2011 года. За это время выдано почти 7 тысяч сертификатов. В соответствии с законом, деньги могут быть использованы на приобретение (строительство) жилья, его ремонт, обеспечение коммуникациями. Проведенный мониторинг показал, что в основном материнский капитал вкладывают в ремонт жилья. При этом 11,5% семей не смогли реализовать сертификаты, так как у них нет собственного жилья или возможности его приобрести.

По результатам заседания рабочей группы регионального парламента предлагается добавить несколько направлений использования этих денег: на образование, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля, компьютерной техники.

Свое мнение жители региона могут выразить в опросе, размещенном во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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