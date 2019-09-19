СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-19T18:08:06+03:00

Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Специалисты рязанского Россельхознадзора сообщили, что продукция ряда предприятий Республики Беларусь находится на усиленном лабораторном контроле. Эту информацию ведомство доводит до сведения заинтересованных организаций и лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

По данным Россельхознадзора, под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:

— ОАО «Кобринская птицефабрика». Здесь в мясе птицы обнаружили бактерию рода листерия;

— ОАО «Ошмянский мясокомбинат». В говядине нашли листерию, а в полуфабрикатах из говядины - бактерии группы кишечной палочки;

— ООО «Мерград». В говядине нашли листерию;

— ОАО птицефабрика «Рассвет» отделение Якимова Слобода. В мясе птицы нашли листерию;

— ООО «Мясокомбинат Славянский». В колбасных изделиях нашли ДНК курицы;

— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». В сыре обнаружен консервант натамицин;

— ОАО «Бабушкина крынка» («Могилевская молочная компания). В сухом молоке обнаружены остатки антибиотика макролида;

— ОАО «Бабушкина крынка», филиал «Быховский». В сухом молоке найдены остатки антибиотика тилмикозина;

— филиал Пружанского райпо «Комбинат кооперативной промышленности» (цех мясных полуфабрикатов. В говяжьих полуфабрикатах нашли листерию и бактерии группы кишечной палочки;

— ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары». В сливках нашли бактерии кишечной палочки;

— ОАО «Опытный рыбхоз «Селец». В карпе нашли ветеринарный препарат кокцидиостатик.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В замороженных голубцах рязанского производства дважды нашли листерии

Последствия попадания этих бактерий в организм, мягко говоря, неприятны (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU