Массовая драка водителей на Южной окружной попала на видео

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-19T11:46:22+03:00

Полиция выясняет, что не поделили рязанские автомобилисты, хотя письменных заявлений в правоохранительные органы пока не было

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Массовая драка рязанских водителей, которая произошла днем 17 сентября на Южной окружной дороге попала на видео.

Судя по кадрам записи с камеры видеорегистратора, в потасовке на обочине трассы участвовали шесть человек. Один из мужчин после удара перелетел через барьерное ограждение.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, днем 8 сентября рядом с кафе «Ассорти» в центре Рязани произошла массовая драка приезжих из Средней Азии. По предварительным данным, в драке участвовали семь человек (читать подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/732957" frameborder="0"></iframe> Массовая драка на Южной окружной дороге в Рязани.Видео Валерия Михая

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ИСТОЧНИК KP.RU