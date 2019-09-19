2019-09-19T11:46:22+03:00
Происшествия

Массовая драка водителей на Южной окружной попала на видео

Полиция выясняет, что не поделили рязанские автомобилисты, хотя письменных заявлений в правоохранительные органы пока не было
Поделиться:
Фото: Валерий Михай.Фото: Валерий Михай.
Изменить размер текста:

Массовая драка рязанских водителей, которая произошла днем 17 сентября на Южной окружной дороге попала на видео.

Судя по кадрам записи с камеры видеорегистратора, в потасовке на обочине трассы участвовали шесть человек. Один из мужчин после удара перелетел через барьерное ограждение.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, днем 8 сентября рядом с кафе «Ассорти» в центре Рязани произошла массовая драка приезжих из Средней Азии. По предварительным данным, в драке участвовали семь человек (читать подробнее).

Массовая драка на Южной окружной дороге в Рязани.Видео Валерия Михая

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У ТЦ «Премьер» произошла массовая драка

Поздним прохожим по Московскому шоссе советуем быть осторожными! (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьте денежки: в Рязани запускают отопление
Посетителям ресторанов McDonalds предложат клепиковский картофель
Мегабутлегерам из-под Рязани вынесли приговор
Сотрудники рязанского ФСБ задержали инспектора ГИБДД
В ДТП на рязанском участке федеральной трассы погиб мужчина
В Сараевском районе мужчина одним ударом убил не ночевавшую дома жену
Рязанский институт культуры допустил грубые нарушения - Рособрнадзор
В Рязани вокруг кремля хотят создать новый парк
На рязанском сельхозпредприятии уничтожили 80% стада
Участник медицинского картеля в Рязани заплатит крупный штраф
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину в сандалиях
Больному раком рязанцу удалили часть легкого через маленькие разрезы
Рязань снова оказалась в центре всероссийского хоккейного скандала
Рабочий, на которого в Рязани упало дерево, находится в реанимации
Рязанским педагогам рассказали о ранней диагностике онкозаболеваний
Мэр Рязани Сорокина пообещала губернатору завести аккаунт в соцсетях
Названы виновные в массовой гибели пчел в Рязанской области
Появилась схема движения транспорта во время «Кросса наций»
В Рязанскую область везут московский мусор
В субботу из-за «Кросса наций» в Рязани перекроют центр города
У рязанского зубра Мезима и его шведской «супруги» растет наследница
Начался ремонт тротуара на мосту через реку Трубеж
Под ФОК в Канищеве выделят 2 гектара земли