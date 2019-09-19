Массовая драка водителей на Южной окружной попала на видео
Массовая драка рязанских водителей, которая произошла днем 17 сентября на Южной окружной дороге попала на видео.
Судя по кадрам записи с камеры видеорегистратора, в потасовке на обочине трассы участвовали шесть человек. Один из мужчин после удара перелетел через барьерное ограждение.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Напомним, днем 8 сентября рядом с кафе «Ассорти» в центре Рязани произошла массовая драка приезжих из Средней Азии. По предварительным данным, в драке участвовали семь человек (читать подробнее).
Массовая драка на Южной окружной дороге в Рязани.Видео Валерия Михая
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ИСТОЧНИК KP.RU