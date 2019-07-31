В массовой драке перед торговым центром «Премьер» никто не пострадал
Молодые люди подрались «стенка на стенку» на автостоянке ночью 30 июля
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31 июля с утра по Рязани поползли слухи о том, что накануне вечером перед торговым центром «Премьер» на Московском шоссе произошла массовая драка, причем дерущихся разнимали сотрудники полиции.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что на автостоянке торгового центра ночью 30 июля действительно подрались пятеро молодых людей. Конфликт был шумным, поэтому пришлось вмешаться полицейским. Однако в столкновении никто серьезно не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU