2019-07-31T19:55:56+03:00
Происшествия

В массовой драке перед торговым центром «Премьер» никто не пострадал

Молодые люди подрались «стенка на стенку» на автостоянке ночью 30 июля
Сергей ЮРЧЕНКО
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31 июля с утра по Рязани поползли слухи о том, что накануне вечером перед торговым центром «Премьер» на Московском шоссе произошла массовая драка, причем дерущихся разнимали сотрудники полиции.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что на автостоянке торгового центра ночью 30 июля действительно подрались пятеро молодых людей. Конфликт был шумным, поэтому пришлось вмешаться полицейским. Однако в столкновении никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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