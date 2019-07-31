В массовой драке перед торговым центром «Премьер» никто не пострадал

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-31T19:55:56+03:00

Молодые люди подрались «стенка на стенку» на автостоянке ночью 30 июля

Изменить размер текста: A A

31 июля с утра по Рязани поползли слухи о том, что накануне вечером перед торговым центром «Премьер» на Московском шоссе произошла массовая драка, причем дерущихся разнимали сотрудники полиции.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что на автостоянке торгового центра ночью 30 июля действительно подрались пятеро молодых людей. Конфликт был шумным, поэтому пришлось вмешаться полицейским. Однако в столкновении никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU