2019-09-09T07:01:23+03:00
Происшествия

В центре Рязани полиция пресекла массовою драку мигрантов

Инцидентов с участием приезжих из Средней Азии произошел на улице Горького
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Минут через 15 на место происшествия прибыли полицейские, которые усмирили дерущихся мигрантов.Минут через 15 на место происшествия прибыли полицейские, которые усмирили дерущихся мигрантов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем 8 сентября рядом с кафе «Ассорти» произошла массовая драка приезжих из Средней Азии. Об инциденте сообщается в социальных сетях.

По предварительным данным, в драке участвовали семь человек. Минут через 15 на место происшествия прибыли полицейские, которые усмирили дерущихся мигрантов.

В настоящее время сведений о пострадавших и официальной информации не поступало. Подробности уточняются.

Напомним, в ночь на 30 июля в Рязани у ТРЦ «Премьер» произошла массовая драка. Молодые люди подрались «стенка на стенку» на автостоянке (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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