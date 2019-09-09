В центре Рязани полиция пресекла массовою драку мигрантов

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-09T07:01:23+03:00

Минут через 15 на место происшествия прибыли полицейские, которые усмирили дерущихся мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидентов с участием приезжих из Средней Азии произошел на улице Горького

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Днем 8 сентября рядом с кафе «Ассорти» произошла массовая драка приезжих из Средней Азии. Об инциденте сообщается в социальных сетях.

По предварительным данным, в драке участвовали семь человек. Минут через 15 на место происшествия прибыли полицейские, которые усмирили дерущихся мигрантов.

В настоящее время сведений о пострадавших и официальной информации не поступало. Подробности уточняются.

Напомним, в ночь на 30 июля в Рязани у ТРЦ «Премьер» произошла массовая драка. Молодые люди подрались «стенка на стенку» на автостоянке (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU