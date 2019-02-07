В рязанской глубинке мигранты-нелегалы разливали молочку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-07T10:56:27+03:00

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Полицейские обнаружили, что на предприятии, производящем молочную продукцию в Шиловском районе, работали мигранты-нелегалы.

Из 60 сотрудников, трудившихся на молочном заводе, 13 граждан Республики Таджикистан делали это незаконно.

- По итогам проведенного мероприятия сотрудниками полиции выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции, в отношении иностранных граждан составлено 17 протоколов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

К иностранцам, разливавшим молочку, примут административные меры. Администрацию предприятия накажут штрафом от 250 до 800 тысяч рублей или остановкой завода на срок от 14 до 90 суток.

Рейды продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU