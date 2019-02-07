В рязанской глубинке мигранты-нелегалы разливали молочку
Полицейские обнаружили, что на предприятии, производящем молочную продукцию в Шиловском районе, работали мигранты-нелегалы.
Из 60 сотрудников, трудившихся на молочном заводе, 13 граждан Республики Таджикистан делали это незаконно.
- По итогам проведенного мероприятия сотрудниками полиции выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции, в отношении иностранных граждан составлено 17 протоколов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
К иностранцам, разливавшим молочку, примут административные меры. Администрацию предприятия накажут штрафом от 250 до 800 тысяч рублей или остановкой завода на срок от 14 до 90 суток.
Рейды продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU