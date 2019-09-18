Рязань снова оказалась в центре всероссийского хоккейного скандала

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-18T19:04:41+03:00

После матча игроку и тренеру рязанской молодежной команды угрожали прямо в раздевалке

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Во вторник, 17 сентября, молодежная хоккейная команда «Рязань» сыграла свой первый матч на молодежном турнире. В Новомосковске (Тульская область) «горожане» встречались с местным клубом «Академия Михайлова». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, но самое интересное началось дальше…

После игры в раздевалку рязанской команды вошли посторонние лица – серьезные убеленные сединой мужчины. В адрес игрока «горожан» Артема Шакирова посыпались угрозы и оскорбления. За игрока вступился тренер Алексей Храмцов, нецензурная лексика была направлена и в его сторону.

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что Николай Любимов в курсе произошедшего, более того, информация доведена до министра спорта РФ Павла Колобкова. Готовится соответствующее заявление в МВД.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/732844" frameborder="0"></iframe> Скандал в рязанском хоккее.

ИСТОЧНИК KP.RU