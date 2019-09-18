Рязань снова оказалась в центре всероссийского хоккейного скандала
Во вторник, 17 сентября, молодежная хоккейная команда «Рязань» сыграла свой первый матч на молодежном турнире. В Новомосковске (Тульская область) «горожане» встречались с местным клубом «Академия Михайлова». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, но самое интересное началось дальше…
После игры в раздевалку рязанской команды вошли посторонние лица – серьезные убеленные сединой мужчины. В адрес игрока «горожан» Артема Шакирова посыпались угрозы и оскорбления. За игрока вступился тренер Алексей Храмцов, нецензурная лексика была направлена и в его сторону.
Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что Николай Любимов в курсе произошедшего, более того, информация доведена до министра спорта РФ Павла Колобкова. Готовится соответствующее заявление в МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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