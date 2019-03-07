По игрокам ХК «Рязань» спортивно-дисциплинарный комитет принял решение

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-07T14:33:45+03:00

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Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) ФХР рассмотрел эпизоды матча ХК «Рязань» - «Рубин» (Тюмень), состоявшегося 4 марта в 1/8 финала Кубка Петрова. Об этом сообщил официальный сайт ВХЛ.

В заседании приняли участие генеральный менеджер ХК «Рязань» Василий Нарзяев, главный тренер Павел Десятков и капитан команды Артем Седунов. Присутствовали также главные судьи этого матча – Антон Демура и Александр Солнцев.

Напомним, что встреча закончилась массовыми потасовками. В итоге СДК решил дисквалифицировать Артема Седунова и Никиту Попова на три матча; Давид Мнацян и Кирилл Беляев пропустят две игры; Андрей Рукин и Александр Большаков будут наблюдать за игрой партнеров в течение одного матча. В отношении Артура Чувиляева, а также игроков «Рубина» Константина Фаста и Владимира Короткова дополнительных санкций не введено – достаточно наложенных на них наказаний в соответствии с Регламентом соревнования. На хоккеистов также наложены денежные штрафы.

А вот дальнейшую судьбу Павла Десяткова решит Дисциплинарныи комитет ФХР. Аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит факты неоднократного нарушения наставником рязанской команды хоккейных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU