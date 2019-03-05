Игроки ХК «Рязань» и тюменского «Рубина» завершили матч массовыми драками

ХК «Рязань» в скором времени отправится в отпуск, а «Рубин» в четвертьфинале продолжит путь к Кубку Петрова. Тюменцы выиграли и третий матч в серии.

С первых секунд подопечные Павла Десяткова прижали гостей к воротам. Но, надо отдать должное, гости защищались самоотверженно. Первая треть стала самой зрелищной в спортивном отношении. Гораздо острее при этом выглядели хозяева льда, усиленные игроком клуба-партнера «Сочи» Артемом Томилиным. Но, к разочарованию 3 тысяч зрителей, неистово поддерживающих свою команду, команды ушли на перерыв при нулях на табло. Заметим, что при этом все 20 игровых минут скамейки штрафников пустовали.

Петр Кочетков был надежен.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Во второй трети игра постепенно выровнялась – «горожане» атаковали уже не так неистово. И однажды, увлекшись успешной, на их взгляд, атакой, пропустили кинжальный выпад «рубиновых». Хорошо знакомый рязанским болельщикам Карлин со второй попытки протолкнул шайбу в сетку ворот Кочеткова. Судьи поехали посмотреть видеоповтор, а после этого показали на точку в центре поля под гнетущее молчание трибун.

- Я не заталкивал шайбу вместе с «валенком» вратаря, да, я был в площади ворот, но там была и шайба – это правилами разрешается, я протолкнул ее под щитком, - прокомментировал Илья этот игровой эпизод.

Илья Карлин открывает счет в матче.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Отметим, что игра стала дробиться на эпизоды, и это было на руку команде Михаила Звягина. Причем, гости частенько провоцировали не самых габаритных «горожан» - капитан команды Седунов вступился за своих товарищей и отправился в штрафной бокс. В третьем периоде проявилась, на наш взгляд, низкая компетентность судей. Особенно ярко это проявилось за 14 секунд до конца основного времени. Тунхузин запустил шайбу по борту, она попала в арбитра, который неправильно занял позицию, а Попов уже после этого дослал ее в пустые ворота.

В этом жесте - все эмоции зрителей!Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Голкипер хозяев поругался с капитаном «Рубина» и в горячке вышвырнул клюшку за пределы площадки. Кочеткова удалили в раздевалку. На точку вбрасывания неожиданно вышел Седунов, и, как только лайнсмен ввел шайбу в игру, началась массовая драка. За 10 секунд до конца матча картина повторилась. В общей сложности игроки «Рязани» получили почти три часа (!) штрафного времени. «Достижение» гостей, которые буквально продрались в четвертьфинал Кубка Петрова, в этом плане гораздо скромнее.

Тренеры этого эпизода на пресс-конференции не коснулись, остывший от захлестывающих эмоций капитан команды Артем Седунов тоже:

- Тяжело говорить, хотелось продолжить путь к Кубку. «Рубин» - боевая рабочая команда, такие же, как и мы. «Зарубились», они забили, а мы – нет. Все хотели победить, как говорится, многие «знамя достали и побежали спасать Россию», а так не выиграешь – за счет индивидуальных действий. Хладнокровия не хватило в решающий момент, ведь создали множество возможностей.

С ним заочно согласился представитель ХК «Сочи» Николай Вакуров, внимательно следивший с трибуны за ходом этого искрометного матча:

- Рязанская команда действовала хорошо, особенно в первом периоде. Моментов создали много, но не хватило хладнокровия в завершении, эмоции превалировали.

В ближайшее время мы опубликуем эксклюзивное интервью с Николаем Вакуровым и проведем интервью с наставником ХК «Рязань» Павлом Десятковым. Присылайте вопросы!