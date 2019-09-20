Руководство и спонсор тульского клуба извинились перед МХК «Рязань»
Генеральный директор молодежной хоккейной команды «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» (Новомосковск, Тульская область), главный тренер, генеральный менеджер, а также сам Александр Шамсутдинов (один из спонсоров – Ред.) принесли свои извинения молодежной хоккейной команде «Рязань» и игроку Артему Шакирову.
Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.
Напомним, что после матча в Новомосковске 17 сентября посторонние лица вошли в раздевалку МХК «Рязань», угрожали и оскорбляли игрока Артема Шакирова и тренера Алексея Храмцова.
«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что конфликт разгорелся из-за драки на льду между игроком «горожан» и игроком из Новомосковска. Причем сами юноши за пределами льда никаких претензий друг другу не предъявляли.
- Извинения приняты. Конфликт исчерпан. Справедливость восторжествовала, - отметил также на своей страничке Денис Арапов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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