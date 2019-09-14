Сначала в голову, потом добивали: в Рязани неизвестные расстреляли собаку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-14T15:37:44+03:00

Зоозащитники рассказали об еще одном факте издевательства над бездомными животными

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Утром 14 сентября на улице Новоселов, недалеко от больницы №11 расстреляли собаку, сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

«Собаку сбили около 11-ой больницы. Пока жива. Есть свидетели, которые говорят, что в нее стреляли из травматического пистолета. Ранения в голову похожи на пулевые. Лапа тоже травмирована. Скорее всего, сначала стреляли в голову, потом, когда убегала, старались добить!», - говорится в сообщении.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

Зоозащитники подобрали раненное животное и отвезли в ветеринарную клинику. По их словам, собаке сейчас не так больно, ею занимаются. Она все стерпела, ни разу не рыкнула, только скулила.

«Соба молодая, глазюки грустные, очень устала от боли, и тряслась как листочек осиновый. Что бы с ней не случилось, не важно, сама она лапу так сломать не могла», - написала зоозащитница Татьяна Мил.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

После осмотра и рентгена выявлено: сотрясение головного мозга, травматическое повреждение легких, перелом малоберцовой кости, раздробленный перелом бедренной кости, два пулевых ранения (в голову и бедро). От лобной кости пуля срикошетила, вторая сквозь бедро прошла навылет.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

Напомним, в середине августа в Сасовском районе пьяный хозяин вилами изувечил своего пса Мухтара, а потом бросил умирать (читать подробнее).

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными Рязани.

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ

Первые дни собаке предстоит стабилизация состояния (капельницы, обезболивающие, антибиотик и противовоспалительные), далее операция на лапе. Если у вас есть возможность помочь, ознакомьтесь с сообщением Службы по контролю за безнадзорными животными Рязани. Все реквизиты и контакты там же.

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ИСТОЧНИК KP.RU